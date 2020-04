Coronavirus : un chef étoilé de Mougins régale les routiers sur l'aire des Bréguières

La solidarité s'exprime également sur les aires d'autoroute en ce moment, où les routiers qui travaillent encore peuvent se sentir un peu seuls. Peu de passage et surtout, tous les restaurants d'autoroute sont fermés et il ne reste que les boutiques d'ouvertes pour trouver un casse-croûte. Mais sur l'aire des Bréguières, sur l'A8, près de Cannes, le menu est beaucoup plus appétissant certains soirs.

Au menu mardi dernier : petit farcis de légumes, filet de loup vapeur au romarin avec un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive et des ananas caramélisés avec un gaspacho aux épices en dessert. - Vinci Autoroute

Farcis aux légumes, loup vapeur et ananas caramélisé au menu

Tous les mardis soir, le chef étoilé azuréen Laurent Poulet cuisine pour les routiers qui s'apprêtent à passer la nuit sur l'aire. Mardi dernier au menu il y avait des petit farcis de légumes, un filet de loup vapeur au romarin avec un écrasé de pommes de terre à l'huile d'olive et des ananas caramélisés avec un gaspacho aux épices en dessert.

Un menu gastronomique préparé avec des produits offerts par les fournisseurs habituels du chef, qui allait ouvrir un nouvel établissement à Mougins, avant que le coronavirus et le confinement ne freine ce nouveau projet.

"On cuisine pour faire plaisir, c'est la base de notre métier".

Pour éviter de se tourner les pouces pendant ce confinement, Laurent Poulet a donc voulu se rendre utile. "Pour moi c'était une évidence. On cuisine pour faire plaisir. C'est la base de notre métier. Faire plaisir aux gens. Encore plus en ce moment, pour ceux qui travaillent encore et qui méritent de la reconnaissance."

"Un moment fabuleux. Des routiers avaient les larmes aux yeux" Laurent Poulet Copier

Des repas concoctés et partagés dans le respect des mesures sanitaires

Concocté dans les cuisines du CFA de Cannes, avec d'autres chefs et apprentis du coin, dans le respect des règles sanitaires pour éviter les risques de propagation du coronavirus, le menu de Laurent Poulet a eu beaucoup de succès auprès des routiers, comme Nicolas, originaire du Nord.

"Je me suis régalé ! On ne s'y attendait pas du tout. C'était une surprise et ça fait super plaisir qu'on pense à nous. En ce moment on est un peu seul sur la route. Tout est fermé sur les aires."

Ce repas partagé avec les équipes de Vinci Autoroute, qui ont organisé cette opération, a lui aussi respecté les recommandations sanitaires. Pas de contact, mais un joli moment. "C'était un moment fabuleux. Des routiers avaient les larmes aux yeux. Moi aussi. Ils nous ont remercié comme si on avait fait quelque chose d'extraordinaire, mais on a juste fait notre métier," raconte le chef Laurent Poulet, qui ne régale pas seulement les routiers en ce moment. Il prépare chaque semaine 300 repas pour les policiers, gendarmes et personnels soignants de Cannes, Grasse et Antibes.

Le Secours Populaire se mobilise aussi pour les routiers sur l'A8

Sur l'aire des Bréguières, les équipes de Vinci Autoroute ont également sollicité le Secours Populaire pour préparer des repas pour les routiers le lundi soir. Le mercredi et le jeudi un foodtruck spécialisé dans les burgers s'arrête sur l'aire d'Arc et de Canaver. Le vendredi c'est pizza sur cette même aire de Canaver.