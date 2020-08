Coronavirus : un cluster identifié à L'Isle-Jourdain dans le Gers

Un foyer épidémique est confirmé à l'Isle-Jourdain dans le Gers. Ce lundi soir, la préfecture annonce dans un communiqué que six personnes au total ont été testées positives au Covid-19.

Vendredi dernier, trois hommes ayant fréquenté le même lieu avaient été détectés. Ce lundi, la préfecture annonce que trois nouvelles personnes de la commune se sont révélées positives au test, deux hommes et une femme, soit six personnes au total.

Une trentaine de personnes déjà testées

"Les tests positifs traduisent les liens sociaux et la proximité qui lient les premiers cas aux personnes identifiées et qui les ont conduits à se fréquenter sans que puisse être mis en cause un lieu plutôt qu’un autre." indique la préfecture dans un communiqué. Il n'est donc pas sûr que les nouvelles personnes testées positives aient fréquenté le même établissement que les trois premiers cas.

A l’heure actuelle, 35 personnes ont déjà été testées et les investigations menées par l’ARS ont permis d’identifier la plupart des cas contacts mais "ce travail se poursuit afin de disposer d’une analyse la plus exhaustive possible et d’endiguer la propagation du virus auprès de nouvelles personnes" conclut la préfecture.