Coronavirus : un côte-d'orien raccourcit sa playlist en hommage aux soignants suite aux plaintes des voisins

Chaque soir à 20 heures les applaudissements retentissent un peu partout en Côte-d'Or pour remercier les soignants. Et depuis une semaine, à Chevigny-Saint-Sauveur, cet hommage se poursuit aussi en musique dans le quartier du Breuil. Grâce à Ludovic Frégonèse, cet habitant a pris l'habitude de proposer plusieurs titres, "ça a commencé avec une petite enceinte connectée et le titre, I will survive". Et puis il s'est pris au jeu, "avec l’engouement j'ai sorti deux enceintes et ma femme a eu l'idée de créer La playlist du 20 heures du Breuil sur Facebook."Les gens postent un message pour nous demander de jouer certains morceaux, ça va de Soprano à Aldebert en passant par du Queen."

Premières plaintes de voisins

Mais après quelques jours, le chevignois reçoit un coup de fil, "on m'a dit que ça gênait plusieurs voisins et que cela faisait trop de bruit." Ludovic prend alors une décision radicale. "Je ne voulais pas gêner qui que ce soit, l'idée de cette playlist c'est de rendre hommage aux soignants et à tous ceux qui travaillent dans l'ombre, donc j'ai tout arrêté".

Des messages de soutien sur Facebook

Mais Ludovic reçoit alors de nombreux messages de soutien, par courrier ou sur Facebook, qui lui réclament le retour de la playlist alors le chevignois décide de reprendre mais en s'adaptant.

Une playlist allégée

"Je ne joue plus que deux morceaux comme ça c'est moins long pour les grognons et assez long pour ceux qui veulent venir au balcon", explique Ludovic. Depuis tout est rentré dans l'ordre. Lui et sa femme, se sont même lancés un nouveau défi, créer une chaîne de solidarité en vidéo, "pour continuer à rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui luttent, parfois dans l'ombre, contre cette épidémie."