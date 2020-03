Coronavirus : un couple de Landais met ses gîtes à disposition du personnel soignant

C'est la belle initiative d’un couple de propriétaires de gîtes, à Sarraziet, entre Hagetmau et Saint-Sever. Victorine et Guillaume Goy possèdent le Domaine de Vigne Vieille : 3 gîtes, avec 9 chambres, qui sont vides en ce moment. Toutes les réservations ont été annulées à cause du confinement. Alors le couple propose de les mettre gratuitement à disposition du personnel soignant qui voudrait se loger sans risquer de contaminer ses proches, ou qui viendrait en renfort d’autres départements ou encore de routiers qui auraient besoin de faire une pause et de se doucher. "Les gîtes sont libres, et en même temps ils sont chauffés et prêts à être utilisé, donc ça nous paraissait normal de les proposer gratuitement pour des soignants" explique Victorine Goy.

"C'est pour les remercier de ce qu'il font pour nous tous"

"C'est la moindre des choses" poursuit-elle. _"_On essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, et nous ce que nous avons, ce sont des logements vides. C'est pour montrer notre solidarité, et parce qu'on est parents aussi, donc on imagine ce que ça doit être d'avoir peur de rentrer chez soi et de contaminer ses enfants ou son conjoint. Ils travaillent, ils sont en première ligne, alors que nous nous n'avons qu'à prendre notre mal en patience et à rester chez nous. C'est pour les remercier de ce qu'ils font pour nous tous. "

La proposition s'adresse donc aux soignants, aux routiers, mais aussi à tous ceux qui travaillent actuellement dans des Ehpad ou autres établissements hospitaliers sans être directement du personnel soignant (agents d'entretien par exemple). Vous trouverez toutes les coordonnées sur la page Facebook du Domaine de Vigne Vieille.