Coronavirus : un couple de Plouguerneau coincé au Maroc

Yolande et Bernard Conseil sont partis au Maroc mi janvier et devaient rentrer chez eux à Plouguerneau (Finistère) à la fin du mois de mars. A cause du coronavirus et des mesures de confinement, ils sont bloqués au Maroc pour quelques semaines.

Ce couple de Plouguerneau avait prévu de rentrer en Bretagne à la fin du mois. Yolande et Bernard Conseil sont partis en vacances au Maroc avec leur camping-car depuis mi janvier. Avec les mesures mises en place pour freiner le covid-19, notamment la fermeture des frontières et le confinement, ils sont bloqués au Maroc pour l'instant. "Nous devions prendre un bateau à Tanger, mais le port est fermé", regrette Yolande.

"J'ai pu avoir l'ambassade de France au Maroc qui conseille de rester là où nous sommes, le temps que des mesures soient prises pour rapatrier tout le monde. Ils nous on dit que cela pourrait durer plusieurs semaines", poursuit la Finistérienne. Son mari, Bernard, ne cache pas son inquiétude : "S'il arrive quelque chose, que ce soit à nous ou à notre famille, nous ne sommes pas à côté."

Confinés dans quelques mètres carrés

Avec leur camping-car, Yolande et Bernard ont visité plusieurs endroits du pays depuis deux mois. Avec les mesures pour freiner le coronavirus, ils ont dû s'arrêter dans un camping près d'Agadir. "Le camping-car, c'est bien quand on peut bouger pour visiter un pays, un peu moins pour rester confinés dedans", lance Yolande. "Nous aurions préféré être confinés chez nous, dans notre maison à Plouguerneau, avec de l'espace et un jardin, plutôt que d'être dans un camping-car, mais c'est comme ça. Nous ne sommes pas les plus à plaindre non plus", sourit Bernard.

Il ne reste plus qu'à trouver des activités pour le couple. "Heureusement, il y a du soleil, donc nous pouvons encore en profiter devant le camping-car. Nous avons encore quelques stocks de livres, nous jouons aussi à des jeux et nous lisons la presse sur internet", glisse Yolande.

Comme Yolande et Bernard Conseil, ils sont une cinquantaine dans ce camping à attendre un retour possible vers leur pays.