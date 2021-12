Coronavirus : un couvre-feu de trois semaines instauré à La Réunion à partir de samedi soir

Pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, particulièrement virulente à La Réunion, la préfecture annonce ce mercredi 29 décembre de nouvelles mesures restrictives. À compter de ce samedi soir, un couvre-feu sera de vigueur de 21h à 5h, et ce pour au moins trois semaines. Les habitants devront de nouveau se munir d'attestations pour justifier de leurs déplacements sur l'île.

"Il nous faut agir pour freiner la circulation exponentielle du virus dans l'île depuis le début de la semaine", alerte lors d'une conférence de presse le préfet de La Réunion. Le taux d'incidence est de 740 cas pour 100.000 habitants à La Réunion. Ce niveau n'avait jamais été atteint jusqu'ici et cela se fait sentir à l'hôpital où "on parle désormais de tension hospitalière et de pression sur les services de médecine et de réanimation". Sur les 89 lits de réanimation de l'île, 84 étaient occupés mardi, dont 37 par des patients atteints d'une infection au Covid-19. Pour Jacques Billant, "la situation est de nouveau inquiétante, comme elle l'était au mois d'août".

Les autorités prennent d'autres mesures de freinage pour tenter d'enrayer la cinquième vague de l'épidémie. Ces restrictions portent principalement sur les "interactions sociales" appelées à être limitées. Les rassemblements et événements culturels, sportifs ou commerciaux dans l'espace public sont interdits. Le préfet de La Réunion Jacques Billant annonce également l'interdiction des rassemblements festifs privés dans les salles de fêtes communales ou les gymnases municipaux.

Les restaurants, les bars, les cinémas, les musées, les bibliothèques, les établissements sportifs et les salles de spectacles sont désormais soumis à une jauge de 75% de leur capacité d'accueil maximale. Au restaurant et dans les bars, les clients ne pourront pas se regrouper à plus de six par table.