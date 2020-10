Coronavirus : un couvre-feu instauré dans le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire de 21h à 6h

Tous les indicateurs le prédisaient. Clermont-Ferrand ne pouvait échapper plus longtemps au couvre-feu selon les référentiels du gouvernement. Mais le gouvernement est allé encore plus loin. Il applique le couvre-feu à l'ensemble du département du Puy-de-Dôme. Jean Castex a confirmé ce jeudi ce que les puydômois pressentaient, il ne sera plus possible de circuler, de sortir, entre 21h et 6h du matin à partir de samedi (vendredi à minuit). Idem pour le département de la Haute-Loire, encerclé entre Saint-Etienne et Clermont, deux régions où le virus circule fortement.

Les mesures du couvre-feu

Le couvre-feu, c'est tout simplement l'interdiction de sortir de chez soi à partir d'une certaine heure, sauf exception. L'objectif "est de réduire les interactions privées". "A 21h, tout le monde doit être chez soi" a déjà précisé Jean Castex. En cas de non-respect du couvre-feu, le montant de l'amende est fixé à 135 euros.

Certains déplacements restent autorisés

• pour des raisons de santé (pour aller à l'hôpital ou aller acheter des médicaments dans une pharmacie de garde, par exemple)

• pour des raisons professionnelles, si vous travaillez de nuit ou que vos horaires travail ne vous permettent pas d'être chez vous à 21 heures

• pour un train ou un avion qui arrive ou part après 21 heures, billet à l'appui

• pour vous rendre auprès d'un proche en situation de dépendance

• pour sortir votre animal de compagnie près de chez vous

Dans ces cas précis, une attestation disponible sur le site du ministère de l'Intérieur est nécessaire pour circuler. Il est toujours possible de continuer à écrire sur un papier libre, notamment pour les personnes les plus âgées ou les gens qui n'ont pas d'imprimante ou de photocopieuse à disposition.

Certains établissements resteront ouverts. Il s'agit des établissements de santé et médico-sociaux, des structures d'accueil des plus précaires, des hôtels, des restaurants faisant de la livraison à domicile, des établissement publics qui assurent un service en soirée et la nuit, comme les commissariats.

Par ailleurs, les universités et établissements du supérieur devront appliquer des règles d'occupation limitant à 50% la présence sur place des étudiants et l'occupation des lieux d'enseignement.

Les indicateurs de santé publique dans le rouge pour Clermont-Ferrand et le Puy-de-Dôme

L'épidémie de coronavirus reprend à un rythme très soutenu depuis début octobre. Les indicateurs fournis par Santé Publique France font état d'un taux d'incidence dans l'agglomération clermontoise de 341,5. Il s'agit du nombre de personnes contaminées par le coronavirus pour 100.000 habitants. Il est même de 385,6 chez les plus de 65 ans. Seul le taux d'occupation des lits de réanimation de la métropole reste dans le vert. Plus largement, dans le Puy-de-Dôme, le taux d'incidence est de 257,2 pour 100.000 habitants.