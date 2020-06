Coronavirus : une association fondée à Cormontreuil pour un deuil national en faveur des victimes du Covid-19

L’idée d’une journée de deuil national pour les victimes du Covid-19 fait son chemin. Cette idée est née à Cormontreuil. Elle a été lancée par Lionel Petitpas, 70 ans, suite à la mort de sa femme, décédée du Covid-19 fin mars.

Lionel Petitpas a d’abord lancé une pétition qui recueille à ce jour plus de 32 700 signatures. Il a écrit au président de la République. "Je n’ai toujours pas de réponse donc je vais lui refaire un courrier", dit-il. Ce Cormontreuillois remue ciel et terre pour que son idée se concrétise. Il a aussi envoyé une lettre aux parlementaires marnais, aux présidents de groupe à l'Assemblée nationale ou encore à l’association des maires de France, celle des maires ruraux, des petites villes, à la Fédération des villes de France ou à l’association des régions de France.

Pour donner plus de poids à son combat, il a fondé une association, le 16 mai dernier, Victimes du Covid-19. L’association compte déjà près d’une trentaine de membres, de toute la France et les adhésions continuent d’arriver. La page Facebook compte plus de 200 abonnés en quelques jours.

Une journée de deuil national pour les victimes du Covid-19...

Pour l’instant, ce deuil national n’est qu’une idée. Mais elle est très importante pour les familles des victimes. "C’est quand même des deuils assez particuliers. Pour ma part, on a vu ma femme partir dans l’ambulance et je suis passé à la répartition de ses cendres le vendredi d’après. On n’a pas eu la possibilité de se recueillir, de mettre en place le rite funéraire tel qu’on le fait en temps ordinaire dans nos sociétés civilisées. Donc pas de funérarium, on n’a pas pu assister à la crémation, les cérémonies religieuses, pour celles qui ont pu se faire, ont été très courtes avec des distanciations entre les personnes", explique le président de Victimes du Covid-19.

"Bien sûr, le deuil national ne résoudra pas notre deuil mais cela permettrait aux familles d’avancer un petit peu dans la perte d’un proche qu’elles ont subi. La plupart des témoignages que j’ai, c’est qu’on est tous logés à la même enseigne. On a vu nos proches partir et on ne les a plus revu. On n’a même pas eu la possibilité, pour beaucoup, d’aller les visiter à l’hôpital du fait du Covid-19. Donc ce deuil national nous permettrait de combler un petit moment de notre vie qui nous a été volé entre guillemets. Il permettrait peut-être aux familles d’avancer un petit peu, pour faire le deuil de la personne disparue", poursuit Lionel Petitpas.

Pour Lionel Petitpas, il est important qu’un hommage soit rendu à l’échelle nationale mais aussi à l’échelon local. "On réclame un deuil national par rapport à toutes les victimes parce qu’actuellement il ne se passe rien. Les gens meurent, point à la ligne. Il est hors de question que ces gens là restent dans l’oublie", dit-il.

... et un hommage à l'échelon local

En parallèle de l’action nationale, l’association aimerait que les communes qui ont été touchées par l’épidémie s’engagent à rendre hommage aux victimes du Covid-19. "On travaille au niveau communal pour que les communes réfléchissent à quelque chose. Par exemple la pose d’une stèle, renommer un espace vert, pourquoi pas une plaque de mémoire dans un cimetière, créer un livre ou un recueil au niveau de la commune. Les idées ne manquent pas. Si les gens de bonne volonté ont envie de faire quelque chose, à mon avis dans les communes on trouvera assez facilement de quoi faire", dit Lionel Petitpas.

Pour le moment, trois députés et un sénateur de la Marne ont répondu à la lettre de Lionel Petitpas. Il a aussi été reçu par le député LREM Eric Girardin et par le maire de Cormontreuil qui réfléchit à la forme que pourrait prendre cet hommage dans sa commune. Un groupe de travail a été créé sur le sujet et Victimes du Covid-19 y est bien entendu associée.