Coronavirus : un don chinois de 30.000 masques et de 1000 tests de dépistage à la ville d'Avignon

Un geste fort et chargé de symboles. La ville chinoise de Bao(an Shenzhen vient de faire un don de 30.000 masques de protection et de 1000 tests au Covid-19 à la ville d'Avignon. Le matériel sera distribué dès demain aux professionnels de santé et du secteur para-médical.