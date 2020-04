Coronavirus : Un drive fermier à la Halle au blé de Bourges

Plus aucun marché n'est ouvert à Bourges, suite à la décision du gouvernement de mettre fin à ces rassemblements. Des dérogations ont été accordées, notamment dans les communes rurales ou à certaines villes qui en ont fait la demande, en contrepartie de mesures strictes visant à respecter les distances de sécurité. Ce n'est donc pas le cas à Bourges. D'où l'idée de ce drive fermier en remplacement du grand marché du samedi à la halle au blé. Pour utiliser ce drive, les clients devront contacter chaque commerçant par téléphone pour passer commande. Lors de la collecte, les clients resteront dans leur voiture et pourront récupérer leurs commandes auprès des commerçants qui seront espacés. Les règlements sont à faire en priorité par chèque ou par paiement sans contact (à valider avec les producteurs) La distance sociale et les gestes barrières sont indispensables pour garantir le bon déroulement de ce drive. Chacun est tenu de les respecter scrupuleusement.

Dix producteurs ont été retenus :

Légumes EARL ELVY (Radis, Carottes, Panais, Pomme de terre, Ciboulette) 06 78 03 10 53

Oeufs Marc CHERRIER 06 17 94 48 45 ; Christophe FARGEOT La ferme du Moulin 06 66 41 61 27

Volailles Christophe FARGEOT - La ferme du Moulin (poulets et pintades) 06 66 41 61 27 ; Pascal BONNEAU (poulets et pintades et produits transformé comme rillettes ou boudin) 06 70 84 91 60 ; DOMAINE DU FOULON - Pascal LETEUR (Poulets, Pintades fermières élevées en plein air) 06 30 10 25 98

Agneau Pascal BONNEAU 06 70 84 91 60

Charcuteries Jérôme JUTAND 06 87 06 02 92

Crèmerie / Fromages Vincent LE BORGNE (fromage de chèvre) 06 07 78 69 05 ; FROMAGERIE DES PATROUILLATS (fromages de vaches, de chèvres, lait, yaourt, beurre, fromage blanc) 06 47 39 70 91