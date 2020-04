Un drive fermier solidaire à Châteauroux pour soutenir les producteurs locaux

À partir du jeudi 16 avril, il sera possible de retirer un panier fermier de produits locaux de l'Indre. Les commandes sont déjà ouvertes sur Internet.

C'est une belle initiative mise en place par l'Agence d'attractivité de l'Indre, avec le soutien de la Chambre d'agriculture, Châteauroux Métropole et le Conseil départemental. Un drive fermier solidaire aura lieu chaque jeudi, avec un retrait de produits locaux au Hall des Expositions de Belle-Isle à Châteauroux. Il sera possible de récupérer son panier entre 10h30 et 13h30, à partir du jeudi 16 avril.

L'idée est de soutenir les producteurs locaux et de les mettre en relation plus facilement avec les consommateurs. Un lien vital en cette période de confinement et d'épidémie de Covid-19, qui fait souffrir en premier lieu les producteurs.

Un soutien pour les producteurs locaux de l'Indre

Les commandes sont déjà ouvertes et se font sur le site indreberry.fr/drive. 25 producteurs locaux se sont inscrits sur la plateforme avec déjà plus de 250 références proposées pour les consommateurs. Des fruits, des légumes, des plants, de la viande, du fromage : il y a de quoi se régaler et se faire plaisir en cette période de confinement.

Les commandes devront se faire avant chaque mardi 23h59, pour un montant minimum de 15 euros. Le numéro de commande délivré servira au retrait de la commande au drive à Châteauroux dans le respect des règles sanitaires.