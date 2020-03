Coronavirus : un "drive" ouvert à Nice pour récupérer des masques

Pour faciliter la distribution de masques à destination des personnels soignants et des associations caritatives mobilisées pendant la crise du coronavirus, le maire de Nice a décidé d'installer "un drive masques" au Palais des Expositions. Les médecins libéraux, les infirmières, les dentistes, les sage-femmes, les kinés, les aides à domicile, les bénévoles d'associations caritatives et les entreprises en première ligne pourront ainsi venir récupérer des moyens de protection.

Inscription en ligne obligatoire

Le dispositif devrait être opérationnel dès vendredi. Pour bénéficier des masques achetés par la ville de Nice, il faut obligatoirement s'inscrire en envoyant un mail. Une fois la demande acceptée, il faudra se rendre au Palais des Expositions et récupérer comme dans un drive ,non pas ses courses, mais ses masques. Le maire de Nice, Christian Estrosi espère ainsi une distribution rapide entre 50 et 60.000 masques par semaine.

100.000 masques reçus ce mercredi à Nice

La ville a reçu ce mercredi 100.000 masques. D'autres commandes doivent arriver. La mairie de Nice a déjà distribué 5.000 masques FFP2 aux soignants et 16.500 masques chirurgicaux, dont 5.000 à destination des services de la Ville de Nice et plus de 10.000 aux soignants ou à des associations intervenant auprès des plus démunis comme le Secours Populaire.

Pour commander des masques auprès de la ville de Nice les demandes, uniquement des professionnels, doivent être envoyées à masquesmnca@nicecotedazur.org