Le Professeur Milou-Daniel Drici du CHU de Nice est également expert à l'Agence Européenne du Médicament (EMA) et chef du centre régional de pharmacovigilance. il fait partie de ces experts qui ont donné le feu vert au vaccin Johnson & Johnson

Coronavirus, un expert de l'Agence Européenne du Médicament : "Tous ces vaccins sont excellents et efficaces"

Il fait partie des experts qui ont donné le feu vert au vaccin Johnson & Johnson. Le Professeur Milou-Daniel Drici du CHU de Nice est également expert à l'Agence Européenne du Médicament (EMA) et chef du centre régional de pharmacovigilance. Il était l'invité du 8h20 ce mercredi matin sur France Bleu Azur

"Des vaccins excellents"

De nombreuses critiques visent l'Astrastrazeneca et Janssen. Le Professeur Milou-Daniel Drici répond a ces interrogations : "Je comprends le désarroi mais ces vaccins sont excellents. Il est important de prévenir des effets indésirables mais il n'y a aucune mesure entre le nombre de morts par covid dans le monde en comparaison avec les effets indésirables."

"Le plus important c'est de se faire vacciner pour contrer la maladie"

Le Professeur Milou-Daniel Drici explique que pour lui "peu importe le vaccin, le plus important c'est de se faire vacciner. Si vous avez plus de 55 ans et que vous faites partie du public ciblé il est capital de se faire vacciner pour que la maladie perde du terrain"