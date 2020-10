Solidarité face au coronavirus : un gel des loyers pour les 5000 logements de l'OMH à Nancy

"En raison du contexte de la crise sanitaire et des difficultés financières pour les plus modestes", l'OMH, l'Office Métropolitain de l'Habitat annonce le gel des loyers en 2021 pour les 5000 logements dont il a la gestion dans le Grand Nancy.

"Un témoignage concret d'une solidarité partagée" prévient dans un communiqué ce lundi 26 octobre, l'OMH, Office Métropolitain de l'Habitat dans le Grand Nancy. Il annonce que les loyers seront gelés pour toute l'année 2021 pour l'ensemble des 5000 logements dont il a la gestion.

Une proposition du président de l'OMH, Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy, votée à l'unanimité par le conseil d 'administration,"dans un contexte de crise sanitaire et de difficultés financières pour les ménages les plus modestes".

L'augmentation réglementaire de 0,66% devait s'appliquer à partir du 1er janvier 2021.

L'OMH explique que "cet effort est possible grâce à la bonne gestion de l'organisme qui a su préserver un équilibre financier dans un contexte très contraint".