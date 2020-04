Coronavirus : un héraultais sur 5 va toucher l'aide nationale exceptionnelle

L' aide nationale exceptionnelle destinée aux familles les plus modestes , impactées par la crise du coronavirus et le confinement leur sera versée le 15 mai. Cela concerne plus de 200 000 personnes dans l' Hérault soit un habitant sur 5.

Aucune démarche à faire

Cette aide sera versée en une seule fois , automatiquement par les services de la Caisse d' Allocations Familiales de l' Hérault :

Les bénéficiaires de Rsa percevront une aide d’un montant de 150€ . Ce montant sera majoré en fonction du nombre d’enfant composant le foyer (100€ supplémentaires par enfant) soit les foyers ayant des ressources inférieures à 565 € pour une personne seule et 1 186€ pour un couple avec deux enfants.

Les allocataires bénéficiaires de l'Aide personnelle au logement (Apl/Alf), n'étant pas bénéficiaires de Rsa et ayant des enfants, percevront une aide de 100€ par enfant .Les foyers avec deux enfants dont les revenus s'élèvent, au maximum, à 1 992€ mensuels bénéficieront de cette aide.

Face aux nombreuses sollicitations reçues sur la plateforme téléphonique, La Caf de l'Hérault rappelle aux allocataires, qui vont bénéficier de cette aide, qu'ils n'ont aucune démarche à faire.