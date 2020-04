Coronavirus : Un jeune manchois confiné en Nouvelle-Zélande

Florentin 22 ans, est originaire de Barfleur (Manche). Il y a dix mois, le jeune manchois s'est installé en Nouvelle-Zélande. La question du rapatriement ne s'est pas posé, d'autant plus qu'il bénéficie d'une aide financière de l'État néo-zélandais à hauteur de 1100 euros par mois.

Il y a dix mois, Florentin a posé ses bagages au pays des Kiwis, dans le cadre d'un PVT (Permis Vacances Travail). De Barfleur (Manche) à Mangawhai Heads (Nouvelle-Zélande) ce technicien agricole de formation a travaillé plusieurs mois en tant que maçon. Mais avec le confinement, Florentin ne peut plus travailler.

"Je reçois 270 euros par semaine"

En Nouvelle-Zélande, une aide financière est attribuée : "Le montant peut varier, mais à partir du moment où l'on a travaillé plus de trois mois consécutifs et que notre activité a cessé à cause du confinement, l'État néo-zélandais nous aide" indique le jeune manchois.

Petit cadeau de Florentin pour nous évader, même à distance ! - Florentin - DR

"Je n'ai pas envisagé le rapatriement"

Avec mes amis, on a la chance de bénéficier d'un logement. On ne paye pas de loyer donc nous ne sommes pas dans une situation précaire. Je n'ai pas envisagé le rapatriement. Ça me permet de vive très largement.

Allez, une dernière pour la route ! - Florentin - DR

En Nouvelle-Zélande tous les membres du gouvernement ont accepté de toucher 80% de leur salaire pendant 6 mois, en solidarité avec la population.