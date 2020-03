Coronavirus : un laboratoire de Seine-et-Marne se réorganise pour produire du gel hydroalcoolique

Les initiatives personnelles et professionnels se multiplient pour soutenir le milieu hospitalier face à la menace du coronavirus. Après les applaudissements, programmés tous les soirs à 20h00, les messages des supporters du PSG, c'est maintenant un laboratoire, spécialisé en cosmétique, qui apporte son soutien aux soignants.

Cinq tonnes de solution hydroalcoolique produites par semaine

L'usine de Guinot-Mary Cohr, située à Dammarie-Les-Lys, en Seine-et-Marne, se réorganise pour produire du gel hydroalcoolique. Le but est de "répondre le plus rapidement possible aux besoins d’approvisionnement des hôpitaux et des pharmacies", explique l'entreprise dans un communiqué.

Le site, aux normes pharmaceutiques s’engage à une production exceptionnelle de cinq tonnes de solution hydroalcoolique par semaine.