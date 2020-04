Coronavirus : un maillot jaune de Bernard Hinault vendu aux enchères permet de récolter plus de 12.000 euros

Christophe Lefort, le fondateur de l'association Souffles d'Espoir, basée à Dinan dans les Côtes-d'Armor, ne s'attendait pas à une telle somme lorsque le maillot jaune de Bernard Hinault, datant du Tour 1982, a été placé aux enchères : "Avec ses fils Alexandre et Mickaël, on s'était dit que le maillot de Bernard étant un maillot protocolaire (qu'il a reçu sur le podium à l'issue d'une étape mais qu'il n'a pas porté en course, NDLR), et étant donné l'expérience qu'on avait de ce genre de vente, il aurait du partir pour environ 3000 euros. Il est parti pour plus de quatre fois plus d'argent !" L'objet était en vente depuis mardi soir et a donc permis de récolter 12 050 euros. Un maillot de champion de France d'Arthur Vichot a également été mis en vente et a permis quant à lui d'obtenir 765€.

Une partie de la somme reversée ira à une entreprise de textile de Dinan, reconvertie en fabrique de masques pendant la crise sanitaire. Christophe Lefort va également entrer en contact avec l'hôpital de Dinan-Cancale-Saint-Malo pour subvenir à certains besoins de l'établissement avec le reste de la somme récoltée.

Au total, une vingtaine d'enchérisseurs se sont arrachés le maillot de Bernard Hinault, dont la somme a augmenté de près de 4000€ dans la dernière minute d'enchères selon Christophe Lefort.