Covid : un maire de Dordogne en appelle aux parents pour remplacer les agents malades à l'école

Le maire de Sanilhac Jean-Louis Amelin a la voix fatiguée au téléphone : "Huit absents sur une vingtaine d'agents, pour trois groupes scolaires et 400 élèves, ça nous pose d'énormes problèmes", soupire l'élu des environs de Périgueux. Il a déjà deux classes fermées à cause de cas de coronavirus, mais il n'y a pas que les absences d'enseignants et d'élèves. Il y a aussi le personnel communal, qui assure la garderie et la cantine : "C'est une vraie galère. On ne sait jamais si on aura le lendemain matin assez d'agents pour assurer la garde des enfants en toute sécurité".

Ce lundi 24 janvier, il a décidé après une "réunion de crise" en mairie delancer un appel à bénévoles sur les réseaux sociaux, pour recruter "une liste de parents d'élèves ou de membre de la famille" volontaires parmi ses administrés. "On a déjà fait appel aux conseillers municipaux, aujourd'hui j'avais l'adjoint chargé des écoles sur un groupe scolaire, un maire délégué sur un autre, et sur le troisième un autre maire délégué. Et le maire que je suis ira s'il le faut surveiller le temps méridien de la cantine", explique Jean-Louis Amelin.

Huit malades sur une vingtaine d'agents du périscolaire

"Pour que ça devienne tenable pour tout le monde, on a décidé de lancer cet appel sur les réseaux sociaux pour savoir s'il y a des gens qui seraient disponibles. Il nous en faudrait jusqu'à cinq ou six par jour, surtout sur le temps méridien, le temps du repas", assure le maire. "On fera des conventions de bénévolat pour la sécurité des enfants, avec des gens qu'on connaît, et on leur fournira des protection et des masques FFP2".

Les volontaires peuvent s'adresser à la mairie, auprès de la directrice du service enfance et jeunesse à l’adresse électronique suivante : c.bonnel@sanilhac-perigord.fr.