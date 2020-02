Coronavirus : un manque à gagner pour les hôtels de Belfort

Belfort, France

Certains hôtels du Nord Franche-Comté sont actuellement impactés par le Coronavirus. Les touristes chinois sont en effet obligés d'annuler leurs séjours vu la propagation de l'épidémie. Or ces clients viennent habituellement par dizaines sur l'agglomération de Belfort.

9000 euros de pertes

Au Campanile de Trévenans par exemple, entre 10 et 15 cars de touristes ne sont pas venus le mois dernier. Cela représente un peu plus de 200 clients en moins pour l'établissement et une perte de 9000 euros. Même chose pour le Quality Inn de Belfort, où 5% de la clientèle est chinoise.

On espère que ça va s'arrêter rapidement

" Sur une semaine c'est une perte de 5000 euros " explique de son côté Nathalie Muys, l'adjointe de direction du Brit Hôtel de Belfort, "Sans parler des clients qu'on a refusé car on pensait être complet. On espère vraiment que la propagation du virus va s'arrêter".