Coronavirus : un masque 100% local produit et vendu au pays Basque

Un masque 100% basque produit et vendu prochainement. Un masque en silicone conçu par l'entreprise SOMOCAP de Jatxou et OLABERRIA d'Ustaritz. Les deux sociétés se sont alliées avec deux designers hendayais, Damien Saumureau et Antoine Harpagès, pour concevoir le masque. Il sera produit à partir de juillet prochain par la SOMOCAP avec les moules fabriqués par OLABERRIA. Derrière cette volonté le souhait de mettre un terme au gaspillage induit par les masques en papier.

Fabrice Sorhouet de SOMOCAP et Mikel Curutcharry de OLABERRIA © Radio France - Jacques Pons

Le masque RESPI (pour Réusable Silicone Protection Initiative) sera produit à partir de juillet prochain par la SOMOCAP avec les moules fabriqués par OLABERRIA. Derrière cette volonté le souhait de mettre un terme au gaspillage induit par les masques en papier.

Filtre réutilisable vingt fois

Pour Fabrice Sorhouet "Il y a une partie qui est totalement réutilisable et qu'on garde, c'est l'enveloppe qui est en silicone, et une partie à l'intérieur qui est un filtre interchangeable et lavable. On est parti sur un filtre lavable vingt fois qui va permettre d'avoir un masque avec un kit de filtres. On est parti sur 100 utilisations avec le pack de filtres nominal et ensuite, on pourra renouveler les filtres. Ça s'adresse essentiellement aux professionnels qui doivent porter les masques de manière très régulière, pour lesquels on a besoin de confort. On a besoin de pas avoir de buée sur les lunettes. On a besoin de pouvoir garantir une sécurité. Donc, on peut penser aux personnes dans les magasins, les centres commerciaux, les coiffeurs, les entreprises également pour protéger leurs salariés. Mais également, on peut imaginer que pour le grand public, certaines personnes puissent trouver un intérêt à utiliser ce type de masque"

Le prix de ce masque, environ une trentaine d'euros.