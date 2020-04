Coronavirus : un match de basket virtuel pour le personnel de l'hôpital de Bayonne

Après l'Aviron Bayonnais Rugby et son alter ego du foot, ce sont Handisport Pays Basque et l'Anglet Côte Basque Basket qui lancent ensemble une cagnotte en ligne au profit du Centre Hospitalier de la Côte Basque. Pour se démarquer, ils ont imaginé cet appel aux dons sous forme d'un match de basket.

Handisport Pays Basque et Anglet Côte Basque Basket unis pour lutter contre le Covid-19

Les appels aux dons au profit notamment des personnels des hôpitaux se multiplient depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Beaucoup sont à l’initiative de sportifs et de clubs. Pour se démarquer, chacun tente désormais de faire preuve d'originalité. Handisport Pays Basque, et son équipe de basket fauteuil notamment, et Anglet Côte Basque Basket ont décidé à leur tour d'ouvrir ensemble une cagnotte en ligne au profit du personnel du Centre Hospitalier de la Côte Basque.

Cagnotte un peu spéciale puisqu'elle est conçue comme un match de basket. Lancée lundi 20 avril, elle va durer quatre semaines, symbolisant les quatre quart-temps d'une rencontre. Les dons se font sous forme de paniers : 1 euro le lancer franc, 2 euros le panier à 2 points, 3 euros le panier après avoir tiré derrière la ligne des 3 points. Et bien entendu chaque donateur est incité à tirer autant qu'il le désire.

Le score sera donné chaque dimanche, à la fin des quarts-temps, et le résultat final du match le 17 mai. Cerise sur le gâteau, les deux clubs invitent ceux qui le souhaitent à se filmer en configuration match de basket en faisant preuve d'imagination. Ces vidéos permettront de réaliser le montage d'un match virtuel qui sera diffusé à la fin de l'opération.