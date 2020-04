Coronavirus : un millier de soignants équipés grâce à la solidarité des Marseillais

Un millier de soignants des Bouches-du-Rhône et du Var ont été équipés en masques ce samedi grâce à la solidarité des Marseillais. Une cagnotte en ligne pour acheter du matériel a réuni 550 contributeurs, pour un total de 45 000 euros de dons depuis le début du mois de mars. La cagnotte "Des masques pour nos soignants" est toujours ouverte, vous pouvez la retrouver ici. Deux distributions de masques sous forme de drive ont déjà eu lieu : le week-end dernier pour 256 soignants et ce samedi après midi pour 992 soignants, inscrits préalablement.

Déjà 22 500 masques distribués

La semaine dernière 7 500 masques FFP2 et chirurgicaux avaient été distribués. Cette fois il y en avait 15 000 en stock. La distribution du matériel se déroule sur la petite place d'un quartier dans le 12ème arrondissement de Marseille. Un drive est monté pour l'occasion et sept bénévoles s'occupent de charger le matériel dans le coffre des voitures qui défilent, le tout sécurisé par une voiture de police.

Une équipe de sept bénévoles tenait ce "drive à masques" -

"On doit avoir environ 200 véhicules dans l'après-midi" estime Fabrice Ruffo, l'entrepreneur marseillais qui a lancé la cagnotte en ligne. Il achète les masques en Chine via son entreprise. "L'idée de base est partie d'une discussion avec mon médecin traitant. Elle m'a expliqué à quel point les médecins et infirmiers libéraux, les auxiliaires de vie ou le personnel dans les Ehpad n'ont pas de masques. La première ligne et les hôpitaux reçoivent du matériel même si ce n'est pas assez, mais cette deuxième ligne avec les soignants qui ne sont pas hospitaliers en reçoit très peu et de manière très irrégulière, alors on a lancé la cagnotte plutôt pour eux à la base."

Au drive les soignants ne sortent pas de leurs voitures. Les bénévoles vérifient qu'ils soient inscrits sur la liste et chargent leurs coffres. -

Yoel Ittah est l'un des coordinateurs d'un regroupement d'infirmiers libéraux dédié au coronavirus dans les 8ème et 9ème arrondissements de Marseille. Il est venu récupérer une commande de 800 masques FFP2 : "On doit surtout se débrouiller seuls pour acheter notre matériel de protection. J'ai des collègues qui n'ont même pas réussi à avoir de dotation de masques. Cette action est honorable et surtout indispensable, car si on devait compter sur nos instances, sur ceux qui sont là pour nous équiper, on serait comme dans certains secteurs... C'est à dire sans rien."

Un constat partagé par Jérémy, agent d'entretien d'un ehpad marseillais. Il récupère une commande 400 masques. "Dans notre ehpad il y a eu plusieurs cas. Le personnel soignant a été touché également alors on a de gros besoin en masques. Cette solidarité est extraordinaire et va énormément nous aider !" Une opération qui va perdurer assure Fabrice Raffo, car après les particuliers (une grande majorité de Marseillais) ce sont maintenant des entreprises qui participent à la cagnotte en ligne. Lundi, l'entrepreneur passera une nouvelle commande de masques.