Coronavirus : un numéro unique pour tous les habitants de la Métropole de Montpellier

Le maire de la Ville de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole, lance une plateforme téléphonique, via un numéro vert gratuit 0800 71 08 60 dès ce mardi 24 mars pour accompagner les habitants dans leurs démarches non médicales.

Des agents pourront répondre aux questions relatives aux prestations maintenues et aux mesures mises en place par la Ville et la Métropole de Montpellier dans le cadre de la période de confinement.

Les mesures de sécurité et de solidarité, les transports publics et les modalités de déplacement individuel, la garde d'enfants de personnel soignant, la gestion des déchets et du nettoiement, les questions économiques, les urgences sociales.

Ce numéro vert gratuit est accessible dès demain mardi 24 mars, du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

La ville rappelle aussi quels sont les services qui restent ouverts :

Pour la ville de Montpellier :

- Etablissement des actes indispensables d'état civil.

- Quelques établissements scolaires et de petite enfance pour les personnels de soin et personnels médicaux sociaux.

- La police municipale.

- Les services d'hygiène et de santé.

- La cellule de veille et de gestion de crise majeure.

- Services techniques, de sécurité des bâtiments municipaux.

- Halles alimentaires.

Les services Métropole :

- Collecte des ordures ménagères.

- La maintenance éclairage public et voirie.

- Intervention sur les réseaux eau et assainissement.

- Services techniques, de sécurité des bâtiments.

CCAS :

- Les services aux résidents des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad).

- Les services de soins infirmiers à domicile.

- Les services d'aide à domicile pour les personnes les plus vulnérables.

- L’accueil des usagers est assuré à l’Hôtel de Ville et à l’Hôtel de Métropole.

Les habitants sont invités à appeler le 15 pour toute question de santé urgente relative au Coronavirus et le 112 pour toute question de santé urgente sans lien avec le Coronavirus.

Les informations nationales concernant le Coronavirus sont accessibles au numéro 0800 130 000.