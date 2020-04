Coronavirus: un chef d'entreprise d'Annecy aide-soignant dans un hôpital parisien

C'est presque sur un coup de tête qu'il y a trois semaines, Osman Benadda s'est porté volontaire auprès des hôpitaux de Paris.

Plutôt que de rester "confiné et déprimé sur mon canapé", le chef d'entreprise de 56 ans, patron de l'Escape Game "La Clé des Champs" à Annecy en Haute-Savoie, a postulé comme aide-soignant sur la plateforme internet de l'APHP .

Dès le lendemain soir de son dépôt de candidature, Osman Benadda prend son premier service de nuit au service de réanimation de l'hôpital saint-Antoine à Paris.

Trois semaines et beaucoup de nuits blanches plus tard, au bout du téléphone, la voix d'Osman Benadda est assurée mais fatiguée. Marquée par le rythme du travail de nuit, le stress, l'inquiétude, et ce virus "qui tue si vite".

Parfois on n'a même pas le temps de leur prendre la main

"Cela fait du bien de parler, de raconter", avoue Osman Benadda. D'ailleurs chaque jour, sur les réseaux sociaux, il partage son quotidien à l'hôpital, et ses états-d'âme:

J'étais très stressé en arrivant, mais j'ai été accueilli à bras ouverts par une équipe épuisée mais très solidaire. Ce qui est très éprouvant nerveusement et physiquement, c'est qu'il faut être attentif et réactif tout le temps car un malade qui semble être stable peut basculer très vite en insuffisance respiratoire, et on doit l'intuber". Certains patients partent sans que l'on ait même le temps de leur prendre la main...

"Difficile de rassurer derrière un masque, mais on fait notre maximum pour accompagner les malades". Osman Benadda nous raconte son quotidien à l'hôpital Saint-Antoine à Paris Copier

.