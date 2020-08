Coronavirus : un peu plus de 80 patients en un mois au centre de consultation de la Croix-Rouge à Laval

Un centre médical temporaire, géré par la Croix Rouge, a ouvert le 20 juillet sur le parking de l’hôpital de Laval à la demande de l'Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire pour prendre en charge les Mayennais présentant des symptômes du coronavirus, mais qui n'ont pas de médecin traitant, où dont le médecin est en vacances. Il a été conçu et dimensionné pour permettre de prendre en charge un patient toutes les 20 minutes, mais même au plus fort de la crise, le centre médical n'a jamais été pris d'assaut.

Un patient par jour

En quatre semaines, un peu plus de 80 patients ont franchi les portes du centre, une trentaine les deux premières semaines, puis un à deux par jour. Mais pour Norman Metz, le responsable Covid 19 pour la Croix Rouge de la Mayenne, il ne faut pas s'en réjouir, ce n'est pas forcement une bonne nouvelle. Selon lui, cela veut sans doute dire que les patients concernés ne savent pas à qui s'adresser.

"La communication a été faite auprès des professionnels de santé, je ne suis pas capable de dire à ce jour si la population générale et l'ensemble des acteurs de terrain, au contact de ces patients qui sont un peu éloignés de la prise en charge médicale, sont au courant de l'existence de ce centre. On a été dimensionné pour prendre en charge un patient toutes les 20 minutes, on n'a jamais atteint notre rythme de croisière maximale. On a eu parfois des pics avec cinq ou six patients, et le système s'est révélé efficace, pour le médecin en le déchargeant de toutes les tâches administratives, pour le contact tracing, pour la prise de rendez-vous. Mais une communication peut-être un peu plus officielle permettrait de gagner en visibilité, de faire raccrocher cette population éloignée du monde du soin", estime t-il.

Norman Metz, le responsable Covid 19 pour la Croix Rouge de la Mayenne Copier

J'ai l'impression que le public n'est pas averti de notre existence, ne sait pas où l'on se situe. Je pense qu'il y a un manque d'information

Reportage France Bleu Mayenne Copier

L'Agence Régionale de Santé des Pays-de-la-Loire avait pourtant bien communiqué sur l'ouverture de ce centre il y a un mois, mais l'information n'est peut-être pas parvenue à tous les Mayennais. Si vous présentez des symptômes du coronavirus, mais que vous n'avez pas de médecin traitant, il faut appeler le 15 pour demander à prendre un rendez-vous avec un médecin au centre de la Croix-Rouge à Laval. Il est ouvert de 9h à 13h et de 14h à 19h.