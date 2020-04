Coronavirus : un plan de prévention en Occitanie pour éviter la contagion dans les Ehpad

Détection et exfiltration du premier malade, plateforme téléphonique de conseil et soutien, téléconsultations: les pôles de gériatrie des CHU de Toulouse et Montpellier ont mis au point un dispositif d'aide aux Ehpad pour tenter d'y prévenir un "cataclysme" sanitaire.

Des équipes de soutien

Pour Vincent Bounes, le patron du Samu 31, il s'agit d'une "politique très volontariste d'accompagnement personnalisé des Ehpad" prescrite à toute la région, qui compte 805 Ehpad, par l'ARS Occitanie.

"L'idée est de partager ce dispositif aux régions volontaires. Chaque ARS peut s'en emparer", indique un de ses concepteurs, le gériatre Hubert Blain, professeur au CHU de Montpellier.

Cette "stratégie" a été élaborée dès la mi-mars, après l'entrée de l'épidémie dans l'Ehpad de Mauguio près de Montpellier, où 12 résidents sont décédés, détaille son homologue toulousain, Yves Rolland.

Elle mobilise au CHU de Toulouse six médecins et six infirmières, à Montpellier deux gériatres, un gastro-entérologue, ainsi que des infirmiers et techniciens de laboratoire issus de la réserve sanitaire. Pour les Ehpad encore préservés de l'épidémie, le principe est de dépister et exfiltrer le plus précocement possible le premier cas, explique le professeur Rolland.



L’expérience de l’EHPAD de Mauguio

"Dans l'Ehpad de Mauguio, nous avons pu constater des symptômes de diarrhées, chute, déshydratation ou fatigue, qui n'ont au départ pas été attribués au Covid-19. Puis les patients ont développé des insuffisances respiratoires.

Il nous a fallu un peu de temps pour comprendre, mais avec cette expérience, nous avons pris un peu d'avance", relève le professeur Blain

Confinées, les personnes symptomatiques sont testées en cas de difficultés respiratoires. Si la contamination est avérée, "il faut chercher le maillon contagieux", qui ne peut être qu'un soignant après la fermeture des établissements aux familles, et le retirer de l'établissement.

Dans l'idéal, le résident contaminé sera "exfiltré" et hospitalisé: à Toulouse, c'est encore possible, mais "cela ne sera peut-être plus le cas ces prochains jours", met toutefois en garde le professeur Rolland.

Une permanence téléphonique est aussi assurée pour le personnel et les médecins coordonnateurs des Ehpad, pour lesquels une "to-do list" -- comment organiser le confinement, remplir un certificat de décès, assurer la restauration, réaliser des soins bucco-dentaires....- a été élaborée.

Les personnels "ne sont pas démissionnaires", salue le professeur Rolland, pour qui le coronavirus menace d'un "cataclysme" dans les Ehpad. Mais fixer la marche à suivre s'impose d'autant plus qu'il "y a encore des établissements mal préparés, un peu passifs, où on a l'impression que tout le monde n'a pas encore pris conscience" de la gravité de la situation.



Des téléconsultations

Pour les Ehpad où l'épidémie s'est déjà installée, les fermant aux soins qui restent nécessaires pour l'ensemble des résidents, l'objectif est aussi d'offrir des téléconsultations gériatriques, et une expertise en soins palliatifs. En veillant à ce que "toute la dimension éthique" soit respectée, souligne le professeur Rolland.

Un crève-cœur

Le nombre d'Ehpad touchés n'a pas encore été communiqué par l'ARS Occitanie.

Parmi les "crève-coeur" auxquels les Ehpad sont confrontés, il pointe le cas des résidents aux troubles comportementaux, déambulation, agitation.... Son équipe conseille si nécessaire "contention chimique, voire physique" à appliquer "avec parcimonie et le moins longtemps possible".

Si elle n'a pas encore eu de retour, Martine Ménard, directrice de la maison de retraite Les Dominicaines, à Ganges (Hérault), s'est inscrite dans le dispositif. Dans l'attente, pour maintenir le virus hors les murs, les repas en commun et activités de groupe des 43 résidents ont été supprimées.

Élise Portales, directrice de la maison de retraite des missions africaines, à Montferrier-sur-Lez (Hérault) compte sur sa part sur la cellule d'écoute proposée pour soutenir son équipe.

Même si aucun cas de Covid-19 n'a pour le moment été recensé dans son établissement, "ce temps sera, je pense, très apprécié (...) ces professionnels sauront trouver les mots", espère-t-elle.

AVEC AFP