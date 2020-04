Coronavirus : "un plateau, un sourire", des chefs au grand coeur dans le pays de Saint-Malo

"Un plateau, un sourire" c'est le nom de l'opération sans précédent lancée par plusieurs maitres-restaurateurs du pays de Saint-Malo avec des commerçants et des producteurs locaux et le soutien de la Confédération Paysanne d'Ille-et-Vilaine. Cancale, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne, Dinard, La Gouesnière, Cherrueix..., "c'est une grande chaîne de solidarité qui se met en place" explique Pascal Raffray vice-président de l'association française des Maitres-Restaurateurs installé à La Freisnais "le principe c'est la défense des producteurs locaux et d'une agriculture paysanne". Ces chefs confectionnent toute la semaine des plateaux à destination de tous les acteurs en première ou deuxième ligne dans la lutte contre le coronavirus, personnels soignants, gendarmes, pompiers, personnels des Ehpad mais aussi dans les CCAS, les foyers d'hébergements d'urgence, les résidences d'adultes handicapés.

Chacun met la main à la pâte

Alors que leurs établissements sont fermés depuis le début du confinement, ces restaurateurs veulent montrer leur fort attachement à leur région malouine et valoriser une agriculture soucieuse de la biodiversité. Pour la confection du plateau, les chefs se relaient pour réaliser les entrées, les plats, les garnitures et les desserts. Des plats qui sont confectionnés dans leurs cuisines en respectant les gestes barrières et munis de masques, de charlottes et de gants de protection. Ils se sont vus aussi prêtés une camionnette pour le transport. "Nous avons tous des valeurs de partage" témoigne Pascal Raffray "l'ancien 3 étoiles Olivier Roellinger à Cancale nous a même offert des épices. Quotidiennement, nous livrons 150 plateaux". Sur leur page Facebook, les chefs font vivre pendant les 7 jours l'opération "un plateau, un sourire".

A VOIR : la page Facebook de l'opération "un plateau, un sourire"