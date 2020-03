Coronavirus : un pompier sarregueminois au grand cœur

Voilà un nouvel exemple de solidarité face au Coronavirus en Moselle-Est. Alors que l’hôpital Robert Pax de Sarreguemines croule sous les malades et manque de moyens, un pompier professionnel a lancé mardi dernier sur les réseaux sociaux un appel aux dons pour acheter un respirateur.

Depuis, Alain Dann, a récolté plus de 17 200 euros et le respirateur en question a déjà été commandé et sera livré prochainement à l’hôpital sarregueminois. Si la cagnotte augmente encore, le surplus d'argent servira aussi à acheter des masques et d'autres équipements médicaux.

Alain Dann salue la générosité de toute la Moselle Est Copier

Parmi les donateurs, on retrouve notamment l'amicale de la Police Nationale, des chefs d'entreprise, des associations comme Em' Ma vie et de simples particuliers.

Pour faire un don, il faut envoyer un chèque à l’association « Du Papier pour l'Enfance » que préside aussi ce pompier au grand cœur. L’adresse, c'est le 8 rue de Montbronn à Rohrbach les Bitche. Il faut libeller les chèques à l’ordre de l’AMBU, comme Association des Médecins bienveillants des Urgences Smur de Sarreguemines et de Bitche