Coronavirus : un professeur testé positif dans une école de Talence

Un professeur d'une école privée de Talence a été testé positif au coronavirus, a indiqué ce mercredi François Coux, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Gironde, lors d'une conférence de presse commune avec la préfecture. Le résultat du test de l'enseignant, qui est isolé, est tombé ce mardi soir. Il s'agit du seul cas positif sur 41 cas suspects identifiés dans les écoles -6 adultes et 35 élèves- depuis que les cours ont repris. "La plupart ont été testés" précise François Coux. "Pour quelques cas, le médecin a considéré qu'on était loin de la problématique Covid-19." Les autorités identifient ce mercredi les personnes ayant été en contact avec l'enseignant porteur du virus, qui seront probablement testées. Interrogé sur la possibilité de fermer l'école concernée, François Coux reste prudent : "On va voir, on a un week-end prolongé" pour faire le point sur la situation.