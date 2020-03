Coronavirus : un Saint-Amandois veut vous faire danser contre la morosité ambiante

Une bonne manière d'occuper vos enfants durant cette période de confinement, surtout si vous n'avez pas d'extérieur pour sortir : pourquoi ne pas les mettre au hip-hop ? Des cours qui s'adressent à toute la famille, histoire de s'oxygéner le corps... et l'esprit : " Dans ce contexte actuel, le réseau social prend toute son importance, explique Samuel Vaisson, ancien professeur de danse. Et partager à distance au moment où on est confiné, c'est essayer de faire quelque chose de positif , de redonner le moral à tout le monde du mieux qu'on peut, chacun de notre côté. Le facebook live me permet de donner le cours, d'expliquer les mouvements qui sont vraiment adaptés à toute la famille. Ce n'est pas seulement pour les enfants."

Samuel Vaisson, ancien professeur de danse à St-Amand-Montrond © Radio France - Michel Benoit

Et bien sûr, ces cours se font avec le plus de réactivité et d'interactivité possible, pour créer du lien, en cette période de confinement : " C'est ma conjointe qui tient le portable et me permet de faire le facebook live, décrit Samuel Vaisson. Une fois que le cours est terminé, je reçois des vidéos des gens qui ont participé et on peut échanger via messenger. Cela me permet d'adapter les cours également et les horaires. Je vais prodiguer ce cours tous les deux ou trois jours. J'ai quand même 47 ans et il me laisser le temps de récupérer sur le plan physique. Le Hip-Hop, c'est très physique. " Samuel a lancé son initiative ce mardi. 138 personnes étaient connectées pour cette première via facebook sur Samuel Actions Solidaires.

Prochain cours ce jeudi à 16H30