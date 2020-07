Coronavirus : un salarié de l'abattoir Holvia Porc de Laval prend la parole

Un des premiers clusters en Mayenne est né à la fin du mois de juin. Dans l'abattoir Holvia Porc à Laval où une trentaine de salariés ont été déclarés positifs. Parmi eux, Morlaye, 28 ans, malade dès le 24 juin. Le garçon préfère le dire d'entrée : toutes les mesures barrières ont été respectées sur son lieu de travail d'après lui. Ce salarié, fait partie des premiers cas de coronavirus déclarés dans l'abattoir. Il a décidé ce jeudi de témoigner auprès de plusieurs médias mayennais.

"Je me sentais fatigué. Je suis quand même allé au boulot, j'ai commencé et puis je suis allé voir le chef. Il m'a pris la température : 37,7..." Morlaye consulte donc immédiatement son médecin, passe un teste. Le couperet tombe deux jours plus tard : il est positif au coronavirus. "J'étais troublé car j'ai eu peur pour mon bébé". Sa petite fille, âgée de deux mois et demi va malheureusement être contaminée quelques jours plus tard, tout comme son beau-frère.

Ils sont donc trois membres de la famille sur quatre à être malades. Le père de famille est énervé, il a pourtant toujours porté un masque. "Depuis le début du confinement je portais le masque car je prends le bus pour aller au travail. J'ai pris énormément de précaution pour me protéger et protéger mon entourage".

"C'est un soulagement pour moi" Copier

À la maison seule sa compagne est épargnée par le virus. Le 8 juillet leur petite fille est considérée comme guérie. "Cela m'a remonté le moral et donné du courage pour vaincre la maladie" explique cet habitant de L'Huisserie. Aujourd'hui Morlaye n'est pas totalement rétabli. Il ne reprendra pas le chemin de l'abattoir avant le mois d’août et tente de profiter de ses vacances.