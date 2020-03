Coronavirus : un Manceau malade du Covid-19 témoigne

Xavier habite au Mans. Il est responsable ressources humaines et il a contracté le Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus. Entre parcours de soin et organisation à la maison, il explique comment ça se passe pour lui et sa famille.

Xavier est Manceau. Il a contracté le Covid-19, la maladie causée par le coronavirus, il y a quelques semaines. Il raconte ce mercredi les contraintes que cela fait peser sur lui et sa famille, alors que les Français s'apprêtent à vivre leur deuxième jour de confinement obligatoire.

Le diagnostic

"Ca faisait plusieurs jours que j'avais des symptômes. Je ne m'affolais pas parce que j'entendais à la télévision qu'il fallait avoir de la fièvre et je n'en avais pas". Quelques jours plus tard, le Manceau se sent essoufflé. Il appelle son médecin puis le Samu puis son généraliste à nouveau.

Par défaut, il est diagnostiqué positif au Covid-19, la maladie provoquée par le coronavirus et il est renvoyé chez lui.

L'organisation à la maison

"Je me suis isolé, raconte le Sarthois. J'ai un masque en permanence. Mes enfants doivent rester raisonnable" même si ce n'est pas facile. Pas de bisous et pas de câlins, leur papa ne mange même pas avec eux. "On respecte les distances de sécurité dans notre maison" précise Xavier.

Le confinement est nécessaire

Xavier comprend le confinement. "ça fait 15 jours que je n'ai pas fait la bise ou serrer la main à quelqu'un et je l'ai quand même attrapé, donc oui, le virus circule partout". Son voisin qui a des symptômes similaires pourrait aussi avoir contracter la maladie, selon lui. Ne pas serrer ses enfants dans ses bras, manger tout seul "ce n'est pas drôle" reconnaît le Manceau, mais "je ne veux pas leur transmettre la maladie".