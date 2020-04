Coronavirus : un site web pour géolocaliser le gel hydroalcoolique disponible en pharmacie

Où trouver du gel hydroalcoolique ? Un site internet vous renseigne depuis chez vous. Il a été créé par deux jeunes ingénieurs diplômés des Arts et Métiers, Hugo et Clément. Il s'agit d'une plateforme collaborative dont le but est de faciliter la recherche de gel hydroalcoolique pour tous, consommateurs comme pharmaciens.

Géolocaliser les stocks disponibles de gel hydroalcoolique

Le site outrouverdugel.com se présente sous la forme d'une carte interactive, mise à jour en temps réel par les consommateurs et les pharmaciens. L'idée étant d'éviter des déplacements inutiles et de faciliter l'accès aux stocks disponibles. Les deux auteurs de la plateforme indiquent avoir voulu participer, à leur manière, à ce grand élan de solidarité de lutte contre le Covid-19 et d'encourager les gestes barrières.

Les petites icônes représentant les pharmacies ont une indication de couleur : vert quand il reste du stock disponible, rouge quand ce n'est pas le cas. Une affichette est également mise à disposition des pharmaciens afin de faire connaître le dispositif auprès des consommateurs.

Bientôt le même dispositif pour les masques

Le site totalise plus de 9.000 visites à ce jour et les concepteurs prévoient de lister également les masques dès qu'ils ne seront plus disponibles qu'aux personnels soignants et que les pharmacies en auront en stock.