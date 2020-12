Coronavirus : un test rapide retiré du marché français après des "faux positifs"

C'est une affaire qui tombe mal à quelques jours de Noël et des fêtes de fin d'année où des millions de Français se retrouvent en famille. Les autorités sanitaires françaises viennent de retirer du marché le test rapide "Viva Diag" après des cas avérés de "faux positifs". Une première.

Le test "Viva Diag" est fabriqué par la société chinoise Viva Chek.

Les tests rapides Viva Diag sont retirés du marché français après des cas "faux positifs" - capture d'écran Viva Chek

Les quelque 22.000 pharmacies de France ont reçu une alerte sanitaire de l'agence du médicament (ANSM) lundi soir. Le retrait du test défectueux avec demande de mise en quarantaine, a été confirmé mercredi soir par un message de Jérôme Salomon, directeur général de la santé.

"On ne peut pas se permettre d'avoir des tests qui ne garantissent pas la sécurité des analyses - Stéphane Pichon, président de l'ordre des pharmaciens Paca-Corse

"C'est vrai que ça tombe mal, reconnaît Stéphane Pichon, président de l'ordre des pharmaciens en Paca-Corse. Comme les 1.850 officines de la région, il a reçu la nouvelle lundi en toute fin de journée. Joint par France Bleu Provence, le pharmacien ne cache pas son agacement, pour les patients faux positifs, ça peut générer du stress, peut-être que certains ont été traités alors qu'ils n'avaient pas besoin de l'être, ceux mis en arrêt de travail pour rien. On ne peut pas se permettre dans cette période d'avoir des tests qui ne garantissent pas toute la sécurité des analyses".

Depuis leur mise sur le marché en France en octobre, la fiabilité des tests antigéniques a souvent été discutée. Ils apportent moins de garanties que les tests-PCR et dans les deux cas, ils ne dispensent pas des gestes barrière comme l'a rappelé Olivier Véran le 10 décembre dernier.

Dans un centre de dépistage installé à l'entrée d'un centre commercial de Plan-de-Campagne entre Marseille et Aix, Caroline Castelli, reconnaît le manque de fiabilité des tests rapides, "environ 65%, explique ce médecin anesthésiste-réanimateur, mais on a que ça ! Donc je pense qu'il faut le faire, surtout à l'approche des fêtes".

Quelle est l'ampleur des faux positifs ?

C'est bien toute la question mais la direction générale de la santé, Sécurité publique France et l'ANSM, n'ont pas donné suite aux demandes d'informations de France Bleu Provence. Néanmoins, on peut estimer à plusieurs milliers de tests chinois Viva Diag sur le marché français avant le retrait. Et probablement plusieurs dizaines voire centaines de patients faux positifs rappelés par les pharmacies depuis lundi soir. Sur le marché français, il existe près de 80 tests antigéniques. Vous pouvez d'ailleurs demander à votre pharmacien lequel il utilise.

Le test chinois incriminé est donc une goutte d'eau dans la masse des 10 millions de tests rapides en France. Cela dit, si l'alerte sanitaire a fonctionné, les conditions de mise sur le marché interroge. Comment ce produit chinois défectueux a pu recevoir l'agrément ? Les autorités françaises exigent une sensibilité des tests chez les malades d'au moins 80% et une spécificité chez les non-malades de 99%.