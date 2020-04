Coronavirus : un varois de 7 ans gagne un concours de dessin en soutien au personnel de la Sécurité Civile

Le concours de dessin lancé par l'Amicale du Groupement Hélicoptères de la Sécurité civile quelques jours après l'annonce du confinement avait pour but de changer les idées des enfants qui du jour au lendemain se sont retrouvés à la maison mais aussi de soutenir le personnel de la Sécurité Civile en pleine épidémie de COVID-19. Et cela fait beaucoup de monde : le personnel médical, les pompiers et les équipages Dragon mobilisés dans ce combat contre le coronavirus.

C'est donc sur les réseaux sociaux que le concours a été lancé le 22 mars dernier sur le thème "Dessine moi un Dragon". Le Dragon étant bien-sûr l'indicatif radio des hélicoptères appartenant à la Sécurité Civile. Après avoir reçu de nombreux dessins l'Amicale du Groupement Hélicoptères de la Sécurité civile a eu un coup de cœur pour celui de Tom, 7 ans qui vit dans le Var. Le petit garçon a dessiné et colorié un joli hélicoptère qui sourit aux couleurs de la Sécurité Civile avec des hélices et il fait apparaître la cible : le coronavirus qu'il a représenté en vert.

Le dessin de Tom sera affiché dans toutes les bases hélicoptères de la Sécurité Civile et le petit garçon va recevoir la maquette d'un Dragon en cadeau.