Coronavirus : une 42ème victime en Vaucluse

"L'épidémie est toujours là mais sa propagation est désormais sous contrôle" rappelait hier le premier Ministre Edouard Philippe en présentant les nouvelles mesures du déconfinement qui entreront en vigueur le 2 juin prochain. Oui l'épidémie est toujours là et les soignants toujours mobilisés dans les hôpitaux et les EHPAD de notre Région. Les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé le montrent : une 42ème personne a succombé au Covid-19 dans le Vaucluse -le nombre de décès était stable depuis plusieurs jours. 28 personnes testées positives sont toujours hospitalisées dont 1 en réanimation. A l'échelle régionale, l'ARS fait état de 883 personnes hospitalisées dont 85 en réanimation et 898 décès (+5 en 24 heures.) 45 nouveaux malades ont été admis dans nos hôpitaux en 24 heures. La vigilance reste de mise à l'heure du déconfinement.