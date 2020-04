Mobilisés dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, les étudiants en soins infirmiers et les élèves aides-soignants de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur vont bénéficier d'une aide financière individuelle exceptionnelle de 1.000 à 1.300 euros.

Coronavirus : une aide financière pour les étudiants en soins infirmiers et élèves aides-soignants en PACA

Une enveloppe pour récompenser les efforts quotidiens dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Des étudiants en soins infirmiers et des élèves aides-soignants ont été appelés en renfort ces dernières semaines dans les hôpitaux de la Région PACA pour soutenir le personnel. Au total, 3.000 étudiants ont décidé de partir "au front" : 2.300 étudiants en soins infirmiers et 700 élèves aides-soignants.

Pour les remercier de leur engagement et de leur investissement la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Agence régionale de santé et la préfecture de Région ont décidé de leur verser une aide financière exceptionnelle. Cette aide est versée dans le cadre des crédits de formation du plan d'investissement dans les compétences et de crédits régionaux.

Des aides de 1.000 à 1.300 euros

La somme varie en fonction du cursus, les étudiants en soins infirmiers de 3e année vont toucher une aide de 1.300 euros, ceux de 1re et 2e année auront 1.200 euros et les élèves aides-soignants 1.000 euros.