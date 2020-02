Coronavirus : une Alsacienne originaire de Wuhan témoigne

Yin Hong Loeb est arrivée en France il y a 22 ans et habite aujourd'hui à Haguenau. Originaire de Wuhan, ville chinoise épicentre du coronavirus qui a déjà fait 500 morts dans le pays, elle est contact permanent avec les membres de sa famille, confinés depuis une dizaine de jours.

Haguenau, France

"On se parle tous les jours, grâce aux réseaux sociaux et par téléphone." Depuis l'apparition du coronavirus à Wuhan, sa ville d'origine, Yin Hong Loeb est en contact permanent avec sa famille qui habite sur place. Sa mère, ses deux frères, son neveu et ses deux nièces y vivent confinés depuis une dizaine de jours. Aucun n'a été contaminé.

"Je les admire", dit-elle, "face aux difficultés, ils font preuve d'un grand courage." Obligés de rester cloitrés dans leur appartement, la famille de Yin Hong Loeb la rassure le plus possible. "Ils sont moins inquiets que moi !", sourit-elle.

Une inquiétude sans doute amplifiée par les 11 000 kilomètres qui sépare Yin Hong Loeb des siens : "On se sent vraiment impuissant, on préfèrerait à la rigueur être là-bas, pour pouvoir les aider", explique-t-elle. Aujourd'hui, les envois de colis privés sont impossibles : "Je ne peux même pas envoyer de masques à ma famille."

Depuis Haguenau, où elle habite, Yin Hong Loeb s'organise. Elle a récolté des fonds auprès de médecins chinois qui exercent en France, et va pouvoir envoyer 8 000 masques à Wuhan, qui accueille depuis le 4 février ses premiers patients dans un hôpital construit en 10 jours.

Yin Hong Loeb souhaite aussi faire appel à la générosité des Alsaciens, grâce à une cagnotte Leetchi.