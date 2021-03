Coronavirus : une année difficile et éprouvante au service réanimation de l'hôpital de Bayonne

Il y a un an, le personnel du service réanimation de l'hôpital de Bayonne devait faire face à une situation inconnue. Il s'est mobilisé et a su s'adapter. Le chef du service, Jérôme Pillot, invité de France Bleu Pays Basque, a accepté de revenir sur ces 12 mois littéralement hors normes.

Il y a un an jour pour jour, le mardi 17 mars à midi débutait le premier confinement. Notre vie basculait. Les soignants se sont retrouvés en première ligne sur le front du covid. Invité France Bleu Pays Basque ce mercredi, le docteur Jérôme Pillot, chef du service réanimation du centre hospitalier de la côte basque est revenu sur cette "année difficile et éprouvante" qui dure encore, alors que des patients en provenance d'île de France sont attendus d'ici la fin de la semaine dans son service.

Il y a un an, on faisait face à une situation inconnue

Lorsque tout s'est arrêté ce 17 mars 2020, lorsque l'hexagone s'est retrouvé paralysé, les soignants ont dû faire face à une situation inédite et notamment au service de réanimation de l'hôpital de Bayonne qui accueille les cas les plus graves de Covid 19. "On était inquiet pour nous, pour nos proches, pour les patients qu'on avait à prendre en charge" se souvient le Dr Jérôme Pillot. "On avait peur d'être dépassés par les événements" poursuit le chef du service réanimation bayonnais, "force de courage, de solidarité et de motivation, ce n'est heureusement pas arrivé".

"On n'est pas préparé à vivre ça dans une carrière" — Dr Jérôme Pillot Copier

On a beaucoup appris en équipe à travailler avec le covid, à se protéger

"Ce qui pèse lourd finalement, c'est l'impact du quotidien, la difficulté à se ressourcer pendant les moments de repos" avoue le médecin, "parce que la vie familiale est perturbée par cet épidémie. C'est cela qui pèse désormais sur les soignants assorti du fait que les perspectives restent assez floues."

Le docteur Jérôme Pillot, chef du service réanimation du centre hospitalier de la côte basque © Radio France - Oihana Larzabal

Patients en provenance d'île de France

Actuellement, trois patients atteints de coronavirus sont hospitalisés en réanimation à Bayonne ainsi qu'une dizaine d'autres souffrant d'autres pathologies. Le service dispose au total de 20 lits, il n'est donc pas en tension pour le moment. "Depuis quelques semaines, la situation se stabilise à un niveau plutôt bas chez nous" confirme Jérôme Pillot. "On se prépare à pouvoir aider, soulager d'autres collègues pour prendre en charge des patients en difficultés ailleurs". Des malades en provenance d'île de France seront ainsi accueillis d'ici la fin de la semaine au centre hospitalier de la côte basque.

Réécoutez l'intégralité de l'interview de Jérôme Pillot, chef du service réanimation de l'hôpital de Bayonne ici.