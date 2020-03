Coronavirus : une appli entre médecins pour proposer son aide

L'Assistance Publique–Hôpitaux de Paris (AP-HP) lance un appel. Elle cherche des soignants qualifiés pour renforcer ses équipes face à l’épidémie de coronavirus Covid-19. Face à l’urgence et à l’ampleur de l’épidémie en France, et notamment en Île-de-France, l'AP-HP a besoin de professionnels médicaux et paramédicaux disponibles dans les semaines à venir pour relayer et renforcer les équipes de ses 39 hôpitaux.

Pour aider, l'Agence régional de Santé d'Île-de-France (ARS) et la start-up spécialisée MedGo lancent Renforts-Covid, une interface digitale qui permet à des étudiants, professionnels actifs ou retraités de venir en renfort des établissements de santé et médicaux-sociaux. Grâce à l’application Medgo, les personnes qui se déclarent mobilisables peuvent proposer leurs services aux établissements qui en expriment le besoin. Objectif : mobiliser le maximum de renforts !

Un principe de "Matching" comme sur les appli de rencontre

"Vous êtes étudiant, professionnel ou retraité et vos compétences répondent aux besoins des établissements de santé ? Vous pouvez soutenir les équipes soignantes ! Depuis chez soi, ou au sein d'un établissement, la mobilisation de tous sera précieuse", explique Aurélien Rousseau, directeur général de l’ARS Île-de-France.

Développée en seulement 4 jours, la plateforme renforts-covid.fr demandera aux personnes volontaires de créer un compte, d'enregistrer leurs compétences, leurs disponibilités et leur zone géographique d’intervention, pour proposer leurs services aux établissements. Qui peut se porter volontaire ?