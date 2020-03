Coronavirus : une association corse propose de livrer gratuitement vos courses à domicile

La fermeture des établissements scolaires et l'interdiction des rassemblement de plus de cinquante personnes en milieu clos concernent désormais l'ensemble de l'île. Les autorités ont renforcé leurs mesures afin de freiner la propagation du Covid-19. Dans ces conditions, beaucoup de Corses se retrouvent à la maison, contraints de garder leurs enfants. L'association Hors Norme propose de leur venir en aide pour faciliter ce quotidien bouleversé.

Livraison de courses gratuite

Dans ce contexte délicat, lié à l'épidémie de coronavirus, Vanina, la présidente de l'association Hors Norme, cherchait un moyen pour venir en aide à la population corse. "On a eu cette idée pour soulager tous ceux qui sont actuellement confinés ou obligés de rester à la maison avec leurs enfants, et qui par conséquent doivent limiter leurs déplacements". L'association propose ainsi d'aller récupérer gratuitement des courses (supérette du coin, Drive, pharmacie etc.) et de les déposer devant la porte.

C'est gratuit, c'est fait avec le cœur et on attend qu'on nous sollicite, il faut oser nous appeler !

Sandrine et sa famille en ont bénéficié cette semaine. "Chez moi, il y a ma maman de 78 ans, en insuffisance respiratoire sévère, et mes deux fils qui n'ont plus école, alors j'ai appelé l'association! Vanina, la présidente, est venue nous livrer les courses ce mardi à notre domicile. Si on est embêté on peut l'appeler et elle vient donc je trouve ça vraiment super!" Un service 100% solidaire et gratuit! "La Corse est une île d'entraide et de solidarité, on voit qu'il y a un beau mouvement, les gens partagent massivement nos publications sur les réseaux sociaux se réjouit Vanina, de l'association Hors Norme. Elle précise que ce service est sans condition, à destination des personnes âgées mais aussi des familles. "C'est gratuit, c'est fait avec le cœur et on attend qu'on nous sollicite, il faut oser nous appeler!".

Un appel à bénévoles dans toute la Corse

L'association Hors Norme est désormais à la recherche de bénévoles sur l'ensemble du territoire insulaire. "Dans certaines communes on pêche un peu, alors si des gens sont volontaires et ont un peu de temps pour nous prêter main forte, qu'ils n'hésitent pas!" A Ajaccio et aux alentours, les bénévoles sont déjà nombreux mais il s'agit désormais d'étoffer l'équipe sur l'ensemble de l'île.

Vous pouvez contacter l'association Hors Norme au 06.18.14.36.03 ou directement par message privé via leur page Facebook.