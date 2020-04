Coronavirus : une Berrichonne offre des séjours gratuits dans sa maison d'hôtes

L'idée généreuse d'une propriétaire de chambres d'hôtes, à Feux, au Nord de Bourges : Caroline Carpentier a décidé d'offrir vingt séjours pour deux personnes, comprenant une nuit et le repas, dans son petit paradis, baptisé " Au coeur de Feux ". Des séjours dont elle fera cadeau aux personnels soignants et à des policiers ou des gendarmes pour les remercier de leur action durant l'épidémie.

Une petite détente au spa - Caroline Carpentier

Un séjour entièrement gratuit avec piscine et spa, s'il vous plaît. A prendre à partir de septembre quand tout sera terminé : " La saison est déjà entamée et un peu compromise, explique Caroline Carpentier, donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant que ça profite à des gens qui en ont vraiment besoin, à qui un petit tour à la campagne ferait le plus grand bien. Je mettrai donc la maison à leur disposition pour qu'ils rechargent les batteries en Berry. Evidemment, ils ne paieront rien. D'ailleurs j'encourage les Français à rester en France, cet été pour nous soutenir. Mais je pense que dans ma position, je suis très privilégiée par rapport à des infirmières, des soignants, et à des forces de l'ordre qui doivent supporter des insultes, de l'incivilité par pas mal de gens qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait rester chez soi. "

Un petit plongeon ? - Caroline Carpentier

Et Caroline sait de quoi elle parle, elle est fille de gendarme... D'ailleurs une partie des villageois de Feux va l'accompagner dans son idée : " Ma voisine a un élevage de cailles, elle m'a déjà proposer de contribuer au repas prévu dans le séjour. Une voisine, qui fait de l'artisanat d'art, va offrir des bijoux, et je pense convaincre une autre habitante de venir proposer des massages. Surtout, j'espère que cette initiative va encourager d'autres hébergeurs à accueillir comme ça des groupes de soignants ou de gendarmes, de policiers, qui ont besoin de repos. Qu'ils aient des petites vacances gratuites, après tout ça. Ils le méritent ! "