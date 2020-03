Coronavirus : une boucherie de Boulazac se met au drive et reverse une partie de ses recettes à l'hôpital

"Les gens sont inquiets" : Christophe Braire, le patron de la boucherie Le Rond-Point à Boulazac, a décidé de mettre en place un drive pour répondre aux besoins de ses clients, qui veulent éviter au maximum les contacts en pleine épidémie de coronavirus. "On avait de plus en plus de commandes par téléphone, ça m'a fait réfléchir."

On mettra directement les courses dans le coffre du client, il n'aura pas à descendre du véhicule.

Christophe Braire et la boîte de communication avec laquelle il travaille ont mis sur pied un site internet. Il sera opérationnel ce dimanche 29 mars. "Les clients pourront commander les mêmes produits qu'en magasin : viande 100% locale, conserves, légumes, fromage (...) au même prix qu'à la boucherie" poursuit Christophe Braire. Attention, il faut impérativement passer sa commande la veille du retrait en drive !

Un euro par commande reversé au CHU de Périgueux

Avec ce drive, Christophe Braire veut aussi contribuer à la solidarité envers les personnels soignants, en première ligne face au coronavirus. Un euro par commande sera reversé au Centre hospitalier de Périgueux. "On s'est dit qu'on allait en faire profiter les personnels soignants, les remercier des efforts qu'ils fournissent tous les jours."

Le montant du chèque pour l'hôpital sera établi à la fin de la période de confinement. Christophe Braire parie sur le succès de ce drive. "Je pense que ça va marcher très fort, on a même prévu de renforcer notre équipe." La boucherie est ouverte du mardi au samedi. Les premières commandes drive peuvent être passées dès ce dimanche 29 mars.