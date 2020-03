Coronavirus : une cagnotte pour offrir un repas de chef aux soignants de Châteauroux

C'est un beau geste solidaire et... gourmand. "On le sait, depuis des semaines, et ce n'est pas fini, le personnel soignant du centre hospitalier de Châteauroux se bat contre l'épidémie de coronavirus, dans des conditions très compliquées", écrivent les organisateurs de la cagnotte.

Un buffet de chef offert aux soignants

"Pour le remercier de tous ses efforts, les Coureurs de Belle-Isle et le restaurant Jeux2Goûts, via son chef Christophe Marchais, ont eu une idée : une cagnotte, dont il ressortira un buffet préparé par le chef Marchais lui-même, et servi au personnel soignant du centre hospitalier à un jour et une heure qui restent à déterminer !" Publiée ce vendredi sur les réseaux sociaux, le montant des dons a déjà dépassé les 600 euros.

"Si on arrive déjà à un budget de 1000 euros, ça peut faire un buffet conséquent !" explique le chef Christophe Marchais, joint par téléphone, à la tête du restaurant Jeux2Goûts au centre-ville de Châteauroux.

La cagnotte est à retrouver ici.