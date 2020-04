Coronavirus : une cagnotte solidaire pour les résidents de l'EHPAD de Méral, dans l'ouest de la Mayenne

Les fonds récoltés serviraient notamment à acheter du mobilier pour aménager le jardin, un espace où familles et résidents peuvent se retrouver.

Une cagnotte est en ligne depuis ce samedi 25 avril pour les résidents de l'EHPAD de Cossé-le-Vivien, dans l'ouest de la Mayenne, pour les aider à mieux vivre cette période de crise sanitaire. C'est une idée de l'association "Un autre regard" qui s'occupe habituellement des animations au sein de cet établissement.

Avec les fonds récoltés, l'association aimerait acheter du matériel comme des coussins massants, des livres audio mais aussi du mobilier de jardin pour aménager les terrasses et le parc, là où familles et résidents peuvent se retrouver. Les visites sont en effet de nouveau autorisées dans les EHPAD depuis le 20 avril mais très encadrées à cause du coronavirus. Si vous souhaitez faire un don, voici le lien de cette cagnotte. u