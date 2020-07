Coronavirus : une campagne de dépistage organisée pour le personnel de la préfecture au Mans

C'est une consigne nationale. Le personnel des services de l'Etat est invité à se faire dépister. Une opération de prévention est organisée mercredi et jeudi à la préfecture de la Sarthe au Mans et au centre administratif de Paixhans même si aucun cas de Covid n'est suspecté.

Alors que la Mayenne mène depuis le début de semaine, une opération massive de dépistage, en Sarthe la situation sanitaire ne nécessite pas pour l'instant de faire de tests de grande ampleur. " Mais nous sommes vigilants" explique Patrick Dallennes. "Evidemment, ce qui se passe aux portes de notre département me préoccupe" reconnait le Préfet de la Sarthe. " Mais à ce stade, on ne constate pas de situation similaire [à celle de la Mayenne]. On a eu quelques alertes qui nous ont conduit à mener quelques opérations de dépistage systématique. Dans certains cas, il y n' avait pas de cas de contamination et c'est tant mieux. Dans d'autres, quelques cas avec des personnes asymptomatiques". Des malades sans symptôme qui ne développent pas de forme grave de la maladie mais qui risquent de contaminer des personnes plus fragiles. C'est pour cette raison que les opérations de prévention se multiplient.

Casser les chaines de contaminations du virus- Patrick Dallennes, Préfet de la Sarthe

Mercredi 15 et jeudi 16 juillet, une campagne de dépistage est organisée pour le personnel de la préfecture " alors qu'il n'y pas de cas suspect" précise le préfet qui explique qu'une opération similaire sera menée pour le personnel des services de l'Etat qui travaille à la cité administrative de Paixhans. "L'enjeu, c'est de détecter dès que possible, tous les cas de contamination naissants, surtout s'il s'agît de cas groupés et donc de casser les chaînes de contaminations."

Une campagne préventive de dépistage va être organisée ce mercredi et jeudi pour le personnel de la préfecture indique Patrick Dallennes, le Préfet de la Sarthe . Copier

Pour Patrick Dallennes, le préfet de la Sarthe, l'enjeu de ce dépistage préventif est de casser la chaîne de contamination du virus © Radio France - yann lastennet

Le port du masque obligatoire dans les lieux public dès le 1er août

Le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics dès le 1er août. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron dans son discours du 14 juillet. Face à la possible recrudescence de l'épidémie, le chef de l'Etat ne veut prendre aucun risque et en appelle à la responsabilité de chacun. En cas de nouveau pic de l'épidémie, le président de la République exclut un reconfinement global. Il prévoit plutôt d'isoler les foyers épidémiques.

A lire aussi : Masques obligatoires, plan de relance, impôts : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron