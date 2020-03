Paris : une campagne pour s'entraider entre voisins face au coronavirus

Pour lutter contre la psychose et éviter le repli sur soi, l'association "Voisins solidaires" lance une campagne. Objectif : développer la solidarité entre voisins et faire face ensemble à l'épidémie.

Pas de panique face au coronavirus ! C'est le message de la nouvelle campagne de "Voisins solidaires", lancée pour faire face à l'épidémie qui gagne du terrain en France. Des affiches collées dans les halls d'immeubles parisiens et un kit, disponible sur le site de l'association, pour sensibiliser ses voisins à cette solidarité.

Atanase Périfan, le créateur de la Fête des voisins, et créateur de l'association "Voisins solidaires", est à l'initiative de cette opération. "Qui va garder les enfants si les écoles ferment, comment va faire la dame âgée qui habite au-dessus si son aide-ménagère n'a plus de transports et ne peut plus venir ? On lance ce projet pour répondre à ces questions", explique-t-il.

Il veut lutter contre la tentation du repli sur soi. "Non, le voisin n'est pas un danger. On a besoin de lui, on va montrer qu'on a tous besoin les uns des autres", poursuit-il. Pour y arriver, il sensibilise donc les gardiens d'immeubles, qui en discutent à leur tour avec les habitants.

C'est le cas de Lourdes Fernandez. Dans son quartier du 17e arrondissement, tout le monde la connaît, tout le monde l'appelle Loulou. Et cela fait 27 ans qu'elle travaille activement pour créer du lien et de la solidarité entre les voisins.

Depuis quelques jours, elle sent une petite inquiétude qui monte chez certains locataires. "C'est pas encore la peur de rencontrer l'autre, mais je sens qu'il y a quand même un petit froid qui s'installe", confie la gardienne. Alors, elle leur explique : il y a mille façons de s'entraider ! "Faire les courses pour la dame âgée qui a peur de sortir parce qu'elle entend tellement de choses à la télé qu'elle panique, sortir le chien, accompagner quelqu'un qui n'est pas en bonne santé à l'hôpital", détaille Loulou.

Une affiche de l'association "Voisins solidaires" pour appeler les Parisiens à être solidaires en plein contexte de coronavirus © Radio France - Emeline Ferry

L'association propose donc des affiches et des kits, comme elle le fait à d'autres occasions, à coller sur la porte de son immeuble et inciter les habitants à frapper à la porte de leur voisin pour lui rendre service.

Dans le cadre des élections municipales à Paris, Atanase Périfan et Lourdes Fernandez sont candidats sur la liste "Engagés pour changer Paris, avec Rachida Dati", menée par Geoffroy Boulard, dans le 17e arrondissement.

Face à eux, 10 autres candidats : Karen Taïeb ("Anne Hidalgo, Paris en commun"), Agnès Buzyn ("Ensemble pour Paris"), Claudine Labroquère ("Aimer Paris"), Assia Meddah ("Le Nouveau Paris"), Natalie Depraz ("Décidons Paris"), Frédéric Christoph ("Lutte ouvrière, Faire entendre le camp des travailleurs"), Karina Britel ("Libérons Paris") et Laurence Sénéchal ("Parisiennes, Parisiens").