Coronavirus : une carte interactive du savoir-faire local finistérien

Pour aider les Finistériens à consommer local et à proximité, les membres de la Jeune Chambre Économique du Finistère, ambassadeurs de la marque Tout Commence en Finistère, sont en train de mettre en place SOLIDARISSIME, une carte interactive du savoir-faire local.

Le but de cette carte est de recenser les producteurs, les entreprises, les artisans et les commerçants qui proposent leurs produits pendant la période du confinement, et cela que ce soit sous forme de livraison ou en vente directe. Cela a pour ambition d'être "un outil utile pour tous les Finistériens qui entendent limiter leurs déplacements et soutenir le commerce local."

La Jeune Chambre Économique du Finistère souhaite mettre en avant non seulement l'alimentation, avec des produits bruts ou transformés, mais aussi les aspects d'artisanat par exemple, "le seul critère étant la dimension de savoir-faire local, personnel ou collectif."

Un formulaire en ligne pour les professionnels intéressés

"Nous devons anticiper les solutions qui faciliteront le redressement de notre société, aidons notre pays à tirer les bons enseignements de cette situation", insiste Raphaële Guillevic, présidente de l’association finistérienne. Les professionnels en activité qui souhaitent se faire connaître et apparaître sur cette carte interactive peuvent le faire en complétant le formulaire en ligne sur le site de la Jeune Chambre Économique du Finistère. Le but est "qu'une majorité d'artisans, producteurs et entreprises puissent le compléter dans les délais les plus brefs."