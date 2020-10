Coronavirus : une cellule d'information dédiée aux maires et aux professionnels à la préfecture du Gard

Apporter les réponses les plus précises possibles aux questions qu’entraînent les mesures de restriction liées au Covid. C'est le rôle de la cellule d'information mise en place depuis plusieurs mois par la préfecture du Gard. Une cellule dédiée aux maires et aux professionnels. Une quinzaine d'agents de plusieurs services y sont mobilisés chaque jour. Depuis les annonces de Jean Castex, ce jeudi soir et l'instauration du couvre-feu dans le Gard, les téléphones n'arrêtent pas de sonner. "On est sollicités en permanence confie Annie Guillemot, qui travaille à la direction de la Sécurité Publique de la préfecture. Là, ce sont surtout les bars, les restaurants qui ont besoin de précisions par rapport à leur activité."

Une centaine de pages à décrypter

Pour trouver les réponses, le décret ministériel qui a permis au préfet de prendre les arrêtés nécessaires à la mise en oeuvre du couvre-feu. Près d'une centaine de pages : toutes les situations y sont décrites dans les moindres détails. "C'est notre vade-mecum précise Annie Guillemot. Quand on ne trouve pas, on va voir les autres membres de la cellule pour apporter la réponse la plus précise possible. Il faut aussi faire preuve de bon sens." Les questions sont en effet extrêmement variées. : de l'anniversaire d'un enfant dans un bowling (interdit désormais) à l'organisation d'un loto dans une salle polyvalente, en passant par la distribution de repas aux SDF par les associations caritatives. "Les gens nous appellent parce qu'ils ont besoin d'être rassurés explique Marielle Cloquemin qui travaille au cabinet du préfet. Surtout pour ne pas être en dehors des clous. Il y a un besoin de comprendre les textes. Notre rôle est de vulgariser l'arrêté préfectoral. On est là aussi parfois pour rassurer."

"Le Covid, c'est nouveau pour tout le monde"

Pour les maires, la tâche n'est pas facile. "Le Covid, c'est très nouveau même quand on est maire depuis 25 ans poursuit Annie Guillemot. La difficulté est la même pour tout le monde. Avec un peu de pédagogie, on arrive à leur faire comprendre la démarche. Pour nous, c'est autant de temps de gagné parce qu'ils sont eux, directement sur le terrain. _Quand ils ont compris le mécanisme, c'est plus facile aussi pour eux de gérer les demandes sur le terrain_. Ça nous évite à nous aussi d'avoir à traiter en aval des demandes qui sont multipliées par dix ou par cent." Pas question pour Annie et Marielle d'abandonner pour autant leurs tâches habituelles. " Au cabinet du préfet comme dans les autres services, on sait qu'il y a l'actualité, les dossiers qu'il faut traiter. Rester disponible, ça fait partie de nos obligations et de nos devoirs aussi. Le Covid n'attend pas de toute façon". Annie avoue tout de même que "quand elle quitte le travail, elle quitte aussi le Covid."

